Киев, 15 января, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой 15 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Атакована энергетическая инфраструктура нашего региона и Украины», — написал Садовой.

Позже глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram, что в Дрогобычском и Стрыйском районах получили повреждения два объекта критической инфраструктуры. Это произошло утром в период, когда действовало предупреждение об угрозе с воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 января воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В частности, в Киеве сирены заработали в 06:45 мск.

В киевской администрации сообщили, что в центре города на электрической подстанции вспыхнул пожар. На снимках, опубликованных местными СМИ, был виден большой столб чёрного дыма.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.