Варшава, 15 января, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы активности российских сил на Украине. Об этом 15 января сообщило оперативное командование родов вооружённых сил страны.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польские военнослужащие заявили, Варшава подняла в воздух дежурные пары истребителей в ответ на действия дальней авиации России. Кроме того, в состояние повышенной готовности привели наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

По словам командования, такие меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

«Оперативное командование следит за ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к реагированию», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря власти Польши подняли в небо дежурные пары истребителей из-за якобы активности дальней авиации России.

В предыдущий раз Польша подняла свои дежурные истребители в небо из-за активности России 13 декабря. Польские военные назвали поводом для таких действий использование армией России «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны».