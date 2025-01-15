Бразилиа, 15 января, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Страны БРИКС не стремятся полностью отказаться от американского доллара, ведь государства — члены объединения являются крупными держателями долларовых резервов. Об этом заявил секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя в интервью французской радиостанции RFI.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Отказ от доллара не имел бы смысла, поскольку страны БРИКС являются крупными держателями долларовых резервов. Наши дискуссии нацелены на облегчение сделок между странами объединения. Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо», — отметил дипломат.

При этом Сабойя уточнил, что БРИКС был создан именно как ответ на мировой финансовый кризис 2008 года. По словам представителя МИД Бразилии, объединение нацелено на перезапуск мировой экономики.

«Сегодня мы живём в другой реальности и с иной конфигурацией международных отношений. БРИКС участвует в формировании повестки Группы двадцати, в дискуссиях в рамках ООН, этот процесс будет продолжаться», — добавил он.

Собойя также подчеркнул, что за время существования БРИКС смог добиться мирового признания и существенно увеличить свой авторитет на глобальном уровне.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты при расчётах за экспорт. Он уточнял, доля рубля во внешнеторговых операциях РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

При этом 7 ноября Путин отмечал, что говорить о единой валюте в БРИКС рано, и у членов организации пока нет такой цели. Он добавил, что прежде чем начать разговоры об этом, надо добиться большей интеграции экономик.