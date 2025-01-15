Москва, 15 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Пожар произошёл в квартире жилого комплекса на северо-востоке Москвы, в результате чего есть пострадавшие. Об этом 15 января сообщили в прокуратуре российской столицы.

Прокуратура города Москвы

Помещение, в котором случилось возгорание, расположено 47-м этаже в доме на Новодмитровской улице. Пострадавших госпитализировали.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.

По факту инцидента проводится проверка, ход которой будет контролировать Останкинская межрайонная прокуратура. «РИА Новости» уточнило, что пострадали три человека — двое взрослых и один ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС России проинформировало, что пожар на 47-м этаже жилого дома на Новодмитровской улице в Москве ликвидирован. В ведомстве заметили, что самостоятельно жильё покинули восемь человек, включая одного ребёнка.

12 января вспыхнул пожар на улице Ягодной в Москве. Из-за возгорания пришлось перекрывать автомобильное движение на участке дороги.

В ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.