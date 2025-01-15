Вашингтон, 15 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Стоимость транспортировки сырой нефти на танкерах на фоне новых санкций США против российского энергетического сектора резко выросла. Об этом 15 января сообщило Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

AP Photo/Marcos Moreno/ТАСС

Отмечается, что это связано с прогнозами о возможном снижении объёмов поставок сырья. Также в числе причин участники дискуссии назвали увеличение потребности в судах для перевозки нефти из ближневосточных регионов в страны Азии.

По данным издания, трейдеры в срочном порядке бронируют нефтетанкеры для поставок в Индию и Китай. В свою очередь китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут новые источники поставок.

За последнее время цены на фрахт нефтетанкеров в мире увеличились примерно на 15-35%. Стоимость фрахта по маршруту Ближний Восток — Китай выросла до 70,45 доллара за тонну. Это на 10,75 доллара больше, чем днём ранее.

Ставки на фрахт танкеров по маршруту Ближний Восток — Сингапур выросли до 71,8 доллара за тонну (плюс 10,45 доллара), а тарифы на доставку сырья из Западной Африки в Китай достигли отметки в 70,67 доллара (рост составил 9,23 доллара).

По данным одного из судовых брокеров, к середине января стоимость транспортировки сырья из Мексиканского залива в КНР составила 8,715 млн долларов за рейс (плюс 1,895 млн долларов).

Другой судовой брокер не исключил, что в феврале фрахтовые ставки могут вырасти ещё больше, поскольку компаниям потребуется больше танкеров для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

На фоне санкций мировые цены на нефть на торгах 13 января выросли более чем на 2%, достигнув четырёхмесячного максимума. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года.