Рыбинск, Ярославская область, 15 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. В Рыбинске на 58-м году жизни скончался российский актёр театра и кино Олег Бойко, сыгравший в сериале «Мент в законе». Об этом сообщили коллеги артиста.

Кадр из сериала

Прощание с актёром состоится 15 января в крематории Хованского кладбища.

По информации KP.RU, Бойко скончался из-за неудачной операции на сердце с шунтированием. Уточняется, что актёр ушёл из жизни 12 января, проведя последний месяц в реанимации.

Олег Бойко служил Рыбинскому драматическому театру. Среди его наиболее известных работ: сериалы «Морозов», «Мент в законе-8», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол-3» и т.д.