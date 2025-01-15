Питтсбург, США, 15 января, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Американский хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сделал заявление после ограбления дома нападающего команды Евгения Малкина. Заявление клуба привела спортивная журналистка Дженнифер Боррассо на своей странице в соцсети X.

Global Look Press Евгений Малкин

11 января дом Малкина подвергся ограблению со взломом, пока хоккеист участвовал в игре с «Оттава Сенаторз» в НХЛ. Неизвестные выбили заднюю дверь в доме нападающего, отключили сигнализацию и камеры и вскрыли сейф. У Малкина украли чемпионские перстни, полученные за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — говорится в публикации Боррассо.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года клуб «Питтсбург Пингвинз» подарил нападающему Малкину золотую клюшку в честь 500 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин забил юбилейный гол в матче против «Баффало Сейбрз» 17 октября.

Евгений Малкин стал вторым в истории лиги российским хоккеистом, которому удалось получить такое достижение. Первым был нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ныне второй снайпер в истории лиги с 873 шайбами на счету.