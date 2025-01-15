ДНР, 15 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили город Дзержинск в ДНР, сейчас они проводят зачистку прилегающей шахты от остатков сил ВСУ. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идёт зачистка прилегающей к нему территории шахты», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что основные силы ВСУ в населённом пункте были разбиты. Кроме того, остатки украинских формирований бежали из города.

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