Батуми, Грузия, 15 января, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В Батуми неизвестные избили бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию, после чего он был госпитализирован. Об этом сообщил местный телеканал «Рустави 2».

Danil Shamkin/Global Look Press

«Инцидент произошёл в отеле «Шератон». По словам членов партии, к нападению были причастны несколько человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что политика госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга, однако вскоре Гахария выписался по собственному желанию. В МВД республики начали расследование по поводу данного инцидента.

Георгий Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с 2019 по 2021 год.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на главу Центральной избирательной комиссии республики Георгия Каландаришвили. Нападение произошло в этот же день в здании ЦИК во время итогового заседания, посвящённого выборам. Представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили чёрной краской.