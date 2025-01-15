Киев, 15 января, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В центре Киева на электрической подстанции вспыхнул пожар. Об этом 15 января сообщили в горадминистрации столицы Украины.

Кадр из видео

Уточняется, что рядом с местом возгорания находится станция киевского метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

«На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

На фото, которые публикую местные СМИ, видно большой столб чёрного дыма.

Утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, 14 января издание «Страна. ua» 14 января сообщило о взрывах, прогремевших в Киеве на фоне воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работали средства ПВО.

На Украине вечером 13 января воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Сирены взвыли в период с 21:53 по 23:29 мск.

Пресс-служба нацбанка Украины 1 января заявила о пожаре на крыше здания на Институтской улице в центре Киева. По этим данным, возгорание возникло из-за падения обломков беспилотника. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчуксообщил о повреждении нескольких зданий парламента во время атаки беспилотников утром 1 января. По его словам, взрывной волной были повреждены помещения, где располагаются комитеты Рады и подразделения аппарата парламента. Минобороны РФ данную информацию не подтвердило.