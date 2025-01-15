В США раскрыли, какое предложение Трамп может сделать Путину по Украине
The Hill: Трамп может предложить РФ доступ к SpaceX на переговорах по Украине
Вашингтон, 15 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической области и предоставить РФ доступ к программе SpaceX, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет американское издание The Hill.
«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе «Артемида» в обмен на мир с Киевом», — указано в публикации.
В рамках проекта «Артемида» планируется осуществление полёта на Марс, а также высадка на Луну. А так как данная программа реализуется в непосредственной кооперации с кампанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, Россия тоже получит доступ к их технологиям, а также будет обеспечена необходимым высокотехнологичным оборудованием.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.