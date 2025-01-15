Вашингтон, 15 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической области и предоставить РФ доступ к программе SpaceX, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет американское издание The Hill.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе «Артемида» в обмен на мир с Киевом», — указано в публикации.

В рамках проекта «Артемида» планируется осуществление полёта на Марс, а также высадка на Луну. А так как данная программа реализуется в непосредственной кооперации с кампанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, Россия тоже получит доступ к их технологиям, а также будет обеспечена необходимым высокотехнологичным оборудованием.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.