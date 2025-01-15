Вашингтон, 15 января, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки несут ответственность за срыв переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение 15 января высказали журналисты издания The American Conservative (TAC).

Valerie Plesch/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что в первые недели конфликта существовало окно возможностей для его урегулирования, однако Вашингтон продолжал настаивать на конфронтации, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты.

«Когда двусторонние контакты между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование путём переговоров и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того, чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнёры воспрепятствовали проведению переговоров», — указали авторы материала.

Об этом стало известно от участников переговоров, официальных лиц Украины и её западных союзников, присутствовавших при этом. Отмечается, что число свидетелей растёт, показания о вине Вашингтона в срыве мирного процесса поступили, в частности, от официальных лиц из Швейцарии, с Украины и из США.

По мнению авторов публикации, вполне возможно, что до того, как конфликт привёл к ужасающим человеческим жертвам, на Украине мог бы установиться мир.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января президент РФ Владимир Путин напомнил, что стамбульские договорённости были сорваны. Продолжать конфликт с Россией Украину убедил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в 2022 году, указал он.

В мае российский лидер допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог бы послужить основой для урегулирования конфликта. Путин отметил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Президент добавил, что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в РФ о них никогда не слышали.

Путин не раз указывал на то, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Глава государства отмечал, что для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.