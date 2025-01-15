Брюссель, 15 января, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Евросоюз хочет отказаться от российского алюминия, а также постепенно прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом 15 января со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Красноухов/РИА Новости

Поэтапные ограничения на импорт этого металла и СПГ предполагается включить в 16-й пакет антироссийских санкций. Собеседники издания отметили, что детали временных рамок и масштаб ограничений на поставки алюминия пока прорабатываются. Также неизвестно, как именно будет объявлено о сокращении импорта российского СПГ. Не исключено, что эта мера может быть оформлена либо как санкции, либо как часть дорожной карты, которую Еврокомиссия планирует представить в следующем месяце.

В рамках пакета также могут вести рестрикции против десятков судов, отключить новые банки от системы международных платежей SWIFT. Кроме того, под ограничения могут подпасть и некоторые компании в третьих странах, включая Китай и ОАЭ. Как ожидается, новый пакет санкций будет принят в феврале.

Как сообщало ИА Регнум, Минфин США 12 апреля 2024 года ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля. Новые санкционные меры не затронули металлы, которые произвели до 13 апреля 2024 года. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США против торговли российскими металлами.

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщила, что ЕС намеревается 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет санкционных ограничений против России. По их словам, новый санкционный пакет ЕС призван стать «ясным сигналом» Москве, в нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых санкции ранее не вводились или были недостаточными.

Помимо того, пакет должен включать санкции в отношении лиц и организаций, распространяющих, по мнению Брюсселя, позицию Москвы и подрывающих «территориальную целостность Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского газа. Представитель Кремля подчеркнул, что эти страны работают в собственных интересах. Он добавил, что бенефициаром ситуации с прекращением транзита российского газа через Украину в Европу являются США, которые повысили поставки своего СПГ по более высоким ценам.