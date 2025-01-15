Питтсбург, США, 15 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин лишился чемпионских перстней — их украли из его дома в пригороде Питтсбурга. Об этом сообщил CBS News.

Gene J. Puskar/AP/TASS Евгений Малкин

Дом Малкина 11 января подвергся ограблению со взломом. В этот день «Питтсбург» выступал против «Оттавы Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сообщение о незаконном проникновении в жилище поступило в полицию через несколько часов после игры.

Неизвестные выбили заднюю дверь в доме нападающего, отключили сигнализацию и камеры и вскрыли сейф. У Малкина украли чемпионские перстни, полученные за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

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