Прага, 15 января, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Решающий момент наступил для Чехии, которая сможет отказаться от поставок российской нефти благодаря завершению модернизации нефтепровода TAL. Об этом заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала, сообщило Reuters.

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Чехии Петр Фиала

Он пояснил, что Трансальпийский трубопровод, который пока не сертифицирован, сможет поставить в страну весь необходимый объём нефти. Чехии больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба».

«Это решающий момент для Чешской Республики», — подчеркнул Фиала, добавив, что у Россия больше не получится «шантажировать» Прагу поставками энергоносителей.

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