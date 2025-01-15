Премьер Чехии заявил о готовности отказаться от российской нефти
Премьер Чехии Фиала: настал решающий момент в поставках российской нефти
Прага, 15 января, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Решающий момент наступил для Чехии, которая сможет отказаться от поставок российской нефти благодаря завершению модернизации нефтепровода TAL. Об этом заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала, сообщило Reuters.
Tomas Tkacik/Global Look Press
Премьер-министр Чехии Петр Фиала
Он пояснил, что Трансальпийский трубопровод, который пока не сертифицирован, сможет поставить в страну весь необходимый объём нефти. Чехии больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба».
«Это решающий момент для Чешской Республики», — подчеркнул Фиала, добавив, что у Россия больше не получится «шантажировать» Прагу поставками энергоносителей.
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