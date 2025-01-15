Москва, 15 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. В регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири в ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха до минус 49 градусов. Об этом 15 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

По прогнозу метеорологов, с 16 по 19 января в Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится до 33-36 градусов мороза, это на 5-8 градусов ниже нормы.

«На Таймыре возможны ещё более сильные морозы, с 15 по 19 января температура на 11-16 градусов ниже нормы, абсолютные значения будут 42-49 градусов ниже нуля, на севере Красноярского края [показатель] на 7-9 градусов ниже нормы, мороз составит 41-46 градусов», — уточнил в беседе с ТАСС Вильфанд.

Крещенские морозы до 49 градусов придут 18–19 января на юг Якутии, что не соответствует норме примерно на девять градусов. Также холодная погода прогнозируется синоптиками в Магаданской области, где столбики термометров могут опуститься до минус 48 градусов.

На Камчатке температурные значения установятся на 5-9 градусов ниже нормы, в регионе ожидается минус 35-39 градусов, заключил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в Якутске учащихся 1-х — 5-х классов из-за 40-градусных морозов перевели на дистанционное обучение. По данным на 06:00 (00:00 мск), температура воздуха в районе Гимеина достигла 40 градусов мороза, в районе аэропорта столбики термометров опустились до минус 44 градусов. В городском управлении образования объявили актированным весь день, независимо от смены.