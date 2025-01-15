В Энгельсе после повторной атаки предприятия беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Такой режим будет способствовать оперативному взаимодействию служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания, заявил по итогам заседания оперативного штаба, состоявшегося накануне вечером, 14 января, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Обсуждением, в том числе, такого известия ознаменован новый, 1056-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Массированной атаке вражеских дронов Саратов и Энгельс подверглись 14 января. Она случилась на следующий же день после того, как региону удалось добиться ликвидации открытого горения, возникшего на одном из энгельсских предприятий после налёта украинских беспилотников 8 января.

Также известно, что несколько осколков сбитого БПЛА повредили асфальтобетонное покрытие на мосту Саратов — Энгельс. Повреждения устранят в ближайшее время, сообщили ТАСС 15 января в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Тем временем на всей территории Украины утром 15 января объявили воздушную тревогу.

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