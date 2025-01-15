Москва, 15 января, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Украинские военные вынуждены побираться, чтобы обеспечить себя газом и бензином. Они деморализованы, убеждены в большой коррупции на уровне властей страны и руководства армии, безразличного к нуждам военных. В таком положении дел в подразделениях ВСУ признался пленный украинский пограничник, сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

В канун Рождества шесть пограничников сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении.

В числе сдавшихся — инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко с позывным Медведь. Ему 23 года.

«Наш командир прямым словами так и написал, что государство «забило» на нас и мы должны сами себя обеспечивать и скидываться деньгами», — пояснил Медведь.

Пограничник добавил, что и раньше, когда он служил в Харьковской области, военные, чтобы выжить, постоянно скидывались на необходимые материалы, на газ, на бензин.

По словам пленного, такая «проблема большая», и она сильно деморализует украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, многие украинские военные, участвующие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают главу киевского режима Владимира Зеленского легитимным. Об этом рассказал попавший в российский плен украинец. Авторитет Зеленского упал в глазах соотечественников в том числе из-за разгула коррупции. Партия «Слуга народа» — то один проворовался, то второй, то третий, и об этом все говорят, признал пленный.

Подразделения Вооружённых сил Украины за сутки на курском направлении потеряли более 460 бойцов, три танка и 22 боевые бронемашины. За весь период боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортёров, 1561 боевую бронированную машину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.