Москва, 15 января, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за технических причин отменила рейс Стамбул — Москва. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

«Рейс SU2139 Стамбул — Москва за 15 января отменён по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на самолёте большей вместимости Boeing 777», — уточнили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

В компании заверили, что на время ожидания вылета пассажиров разместят в гостинице и обеспечат питанием.

Как сообщало ИА Регнум, в США в начале января задержали или отменили более 10 тыс. авиарейсов по причине обрушившегося зимнего шторма. Общее количество вылетов включало в себя как внутренние, так и международные рейсы.

В конце ноября 2024 года рейс российской компании Nordwind из Москвы на Кубу задержался из-за дефицита авиатоплива в латиноамериканской стране. Пассажиры направлялись из Шереметьево на курорт Варадеро. Кубинская сторона предупредила, что проблемы с заправкой авиационным топливом в республике будут наблюдаться с 1 по 8 декабря.