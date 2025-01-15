Киев, 15 января, 2025, 07:22 — ИА Регнум. На Украине утром 15 января объявили воздушную тревогу на всей территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 06:45 мск. В течение следующих нескольких минут об опасности с воздуха предупредили жителей Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Киевской областей.

В 07:12 мск сирены сработали на территории всей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 460 бойцов, три танка и 22 боевые бронемашины, проинформировал 14 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бывший военный ВМС США Марк Слебода заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится последствий провалившегося вторжения в Курскую область. По его словам, киевский режим в настоящее время не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам в зоне проведения СВО.