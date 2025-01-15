Ханой, 15 января, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. Об этом 15 января заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях. Неплохие показатели в промышленности. По итогам 11 месяцев прошлого года её рост превысил 4%, а в обрабатывающем секторе составил 8%», — конкретизировал премьер-министр на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами в Ханое.

Мишустин заверил, что Россия продолжит делать всё необходимое для стабилизации экономической динамики и восстановления инвестиционной активности.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. По его словам, страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.

Американская газета The New York Times 3 января 2025 года написала, что прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не оправдались, а даже во многом укрепили Россию и авторитет президента Владимира Путина.