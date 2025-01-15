Москва, 15 января, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Повысить размер штрафа для водителей тихоходных транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, не обозначающих автомобили специальной наклейкой, предложили депутаты госдумы от ЛДПР. При принятии инициативы сумма штрафа увеличится с 500 до 3 тыс. рублей.

Fas.gov.ru Штраф

Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесут 15 января. Инициатор законопроекта депутат Иван Сухарев уверен, что повышение штрафа для водителей тихоходов поспособствует безопасности на дорогах, поскольку отсутствие соответствующих знаков регулярно приводит к серьёзным авариям.

«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак»,— приводит ТАСС слова Сухарева.

По мнению депутата, в настоящее время установленный размер штрафа не оказывает достаточного воздействия на нарушителей.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане суд приговорил водителя к штрафу за угрозу для других автомобилистов во время движения. Решение мирового судьи стало первым в России подобным обвинительным приговором. Инцидент произошёл 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Водитель вину признал, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В суде учли смягчающие обстоятельства у водителя и назначили наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года штрафы для россиян за нарушение Правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата выросла в полтора раза.