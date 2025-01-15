Москва, 15 января, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Многие украинские военные, участвующие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают главу киевского режима Владимира Зеленского легитимным. Об этом рассказал «РИА Новости» попавший в российский плен украинец.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Военный ВСУ был взят в плен в Донецкой Народной Республике бойцами добровольческой бригады им. Невского Добровольческого корпуса российской армии.

«Зеленский уже в принципе не президент, он — нелегитимный. Сейчас военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути», — сказал пленный, добавив, что такого мнения придерживаются многие в ВСУ.

Как пояснил украинский военный, авторитет Зеленского упал в глазах соотечественников в том числе из-за разгула коррупции. Партия «Слуга народа» — то один проворовался, то второй, то третий, и об этом все говорят, признал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский по требованию союзников всячески пытается сократить население Украины. К такому выводу пришёл находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Происходящие процессы на Украине превращают её в страну без будущего. Об этом заявила бывший депутат, премьер-министр Украины, экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский довёл Украину до критического состояния. По его словам, ситуация в стране ухудшается на глазах.