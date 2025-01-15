Киев, 15 января, 2025, 06:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский по требованию союзников всячески пытается сократить население Украины. К такому выводу пришёл находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали союзники — создать условия для сокращения населения Украины до 20 млн человек», — отметил депутат в Telegram-канале.

Дубинский считает, что Зеленский не по своей прихоти вводит против украинцев конкретный «план геноцида» страны, провоцируя удары по энергетике, угрожая призвать малолетних и женщин, собрать «грязную бомбу» для того, чтобы как можно больше людей уехали из Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дубинский призывал наказать Зеленского за вред Украине. Политик добавил, что за действия чиновников, которые привели к убыткам и экономику, и жителей Украины, нужно вменять от 12 до 15 лет тюрьмы.

С карты Украины исчезают сёла, происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство. Люди уезжают, потому что у них нет возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс превращает Украину в страну без будущего, заявила лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что, как только Зеленский сделает всё, чего требуют от него страны Запада, его «поменяют». На то, чтобы «избавиться» от главы киевского режима, Западу, вероятно, понадобится около года, утверждал российский лидер.