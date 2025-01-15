Приморский край, 15 января, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Амурского тигра, который напал на рыбака и загрыз его в окрестностях села Зимники Дальнереченского района в Приморском крае, изловят с помощью ловушек. Об этом сообщили в Центре «Амурский тигр».

Сихотэ-Алинский заповедник Амурский тигр

Ловушки уже расставили по пути следования хищника. Предполагается, что он ранен, капли крови отправили на экспертизу.

Специалисты 14 января проверили информацию о гибели человека в результате нападения тигра. Выяснилось, что 53-летний мужчина ушёл ночью на рыбалку и не вернулся.

Сын пошёл его искать и обнаружил тело отца, рядом сидел амурский тигр. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестный водитель в Хабаровском крае сбил краснокнижного амурского тигра. По предварительной информации, вечером 18 декабря неустановленный водитель на автомобиле двигался по федеральной автодороге А-370 Хабаровск — Владивосток, сбил тигра и скрылся с места ДТП.

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае. По дороге в парк ей удалось встретить амурского тигра.