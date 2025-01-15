Москва, 15 января, 2025, 05:49 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы произошло возгорание на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Об этом 15 января сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по городу Москве.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар произошёл в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице.

По прибытии пожарно-спасательных расчётов на месте происшествия горели личные вещи и мебель в квартире на шестом этаже. Самостоятельно жильё покинули восемь человек, в том числе ребенок. Всех осмотрели медработники.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2024 года в элитном жилом комплексе «Зиларт» на юге Москвы загорелись несколько квартир. Здание находилось на улице Архитектора Щусева. Открытое пламя охватило квартиры с 1-го по 3-й этаж. На место прибыли пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

На юго-западе Москвы вечером 27 октября 2024 года вспыхнул пожар в жилом девятиэтажном доме. На Ленинском проспекте загорелась кровля. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из дома эвакуировали жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.