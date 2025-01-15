Москва, 15 января, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Шведская компания Rekyl, которая продаёт одежду, на постоянной основе проводит сборы средств для помощи иностранным наёмникам, которые выступают на стороне ВСУ. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

У Rekyl есть три аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Через них компания и собирает деньги. Также в сборе участвует и благотворительная организация OperationAid.

Из соцсетей очевидно, что на собранные средства был приобретён автомобиль-эвакуатор для одного из подразделений ВСУ.

Также Rekyl размещает в своих аккаунтах информацию о сборах средств со страниц наёмников, инструкторов.

Помимо этого, компания продаёт тематическую продукцию, посвященную боевым действиям, изготавливает, продаёт, отсылает военным ВСУ футболки с надписями на украинском, английском языке, в частности с надписью «Курск 2024», и толстовки с гербом Украины.

Кроме того, Rekyl передаёт Киеву тренажёры оказания первой помощи на открытых ранах.

Шведские компании по производству экипировки Armygross и Snigel также поставляют аптечки и предметы обмундирования в подразделения ВСУ, где служат наёмники.

В Харьковскую область доставили недавно груз не только от Rekyl и Snigel, но и от шведской группы компаний LKAB, которая занимается добычей полезных ископаемых. Они отправили машины.

Как сообщало ИА Регнум, сражающийся на стороне армии России британец Джей Фрейзер предупредил воюющих за украинские формирования соотечественников, что их будут отправлять «домой в гробах».

Взятый в плен польский наёмник 4 января рассказал, что в рядах ВСУ в так называемом иностранном легионе против России воюют наёмники из Великобритании, США, Германии, Латвии и ещё ряда стран. При этом больше всего наёмников из Колумбии и Бразилии, добавил он.