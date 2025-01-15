Якутск, 15 января, 2025, 05:33 — ИА Регнум. В Якутске учащихся 1-5-х классов из-за 40-градусных морозов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба городского управления образования.

Andrey Мороз

«15 января. Актированный день для обучающихся с 1-го по 5-е классы», — уточнило ведомство в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 06:00 (00:00 мск), температура воздуха в районе Гимеина достигла 40 градусов мороза, в районе аэропорта столбики термометров опустились до минус 44 градусов.

В управлении образования объявили актированным весь день, независимо от смены.

Родителям либо законным представителям предоставили право самостоятельно принимать решение о возможности посещения школьниками образовательных учреждений при согласовании с классными руководителями.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года аномально холодная погода накрыла регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также Урал. Температура воздуха опустилась ниже климатической нормы. Также аномальные морозы сковали Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области, температура была на уровне минус 15–21 градуса.

До конца января в большинстве российских регионов не стоит ожидать морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Московском регионе с 15 января прогнозируется оттепель, добавил синоптик.