Сеул, 15 января, 2025, 05:16 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за всю историю страны следователи из государственного агентства по борьбе с коррупцией арестовали временно отстранённого, но действующего президента. Конвой, перевозящий Юн Сок Ёля, покинул его резиденцию утром 15 января. Об этом сообщил Yonhap.

Korean Culture and Information Service Юн Сок Ёль

По информации агентства, задержали Юна в 10:33 по местному времени по обвинению в руководстве восстанием.

Машины силовиков выехали с территории резиденции.

Также сообщается, что президент уже вошёл в штаб-квартиру CIO для допроса по поводу указа о военном положении.

При этом Юн Сок Ёль за несколько часов до ареста принял решение до полудня лично явиться в Управление по расследованию коррупции, заявил его адвокат Сок Дон Хён, а также обратиться к народу.

Юн Сок Ёль считает расследование и попытку ареста «явно незаконными», но ради предотвращения инцидентов в случае физического столкновения между Службой охраны президента и полицией как глава государства принял вынужденное решение предотвратить эти трагические события, добавил адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники службы безопасности президента Южной Кореи не пропускали следователей, которые пытались арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции.

Правоохранители столкнулись с сопротивлением со стороны охраны, несмотря на предъявление ордера на обыск и арест.

Юристы, представляющие интересы президента, заявили, что ордер на арест недействителен.

У резиденции собралось около 6,5 тыс. сторонников Юн Сок Ёля. Для поддержания порядка привлечено около 3 тыс. полицейских.

Следователи проникли на территорию резиденции с помощью лестниц. Они преодолели баррикаду из машин, но перед ними оказалась преграда из автобусов, они в итоге всё-таки зашли в здание резиденции.

31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции.

Столкновения между военными и силовиками произошли в резиденции 3 января. Следователи прибыли, чтобы исполнить ордер на арест. Им помешали военные, размещённые на территории резиденции. Они заблокировали прибывших.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.