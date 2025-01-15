Москва, 15 января, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Первые встречи президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа не принесут окончательного урегулирования ситуации на Украине. Процесс может затянуться, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Farsnews.com Александр Дугин

«Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал… Может быть, эта ситуация затянется… Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш «штат», после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу», — отметил Дугин в эфире радио Sputnik.

По мнению философа, два лидера будут договариваться о тех проблемах, которые по сути им создали их противники. Для понимания украинской проблемы Трампу нужно время.

Личная мудрость, сила и психологическая выдержка российского президента помогут ему вести переговоры с Трампом, заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны уже занимаются подготовкой к проведению переговоров. Возможные сроки встречи избранный лидер США не привёл.

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет 14 января сообщил, что Дональд Трамп попытается добиться урегулирования украинского конфликта на выгодных для Киева условиях. Хегсет также отметил, что команда избранного президента США чётко понимает, что для достижения долгосрочного мира необходимо добиться прекращения боевых действий.

Новой информации по поводу возможной встречи Путина и Трампа нет, подчеркнул 14 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Предметная подготовка встречи не ведётся, но политическая воля к её проведению есть, пояснил он.