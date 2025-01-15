Москва, 15 января, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Следком России подготовил предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

По мнению главы ведомства, необходимо расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества. В частности, включив в него растрату и мошенничество.

«Разработан механизм возврата похищенного имущества в случае, когда коррупционер переоформил его на третьих лиц. Также предлагается применять возможность неотложного ареста имущества следователем при производстве по делам о любых коррупционных преступлениях», — пояснил Бастрыкин.

На данным момент законопроект уже проходит межведомственное согласование.

Как сообщало ИА Регнум, в Ивановской области против директора и бывшего начальника департамента ЖКХ возбудили уголовное дело о махинациях на сумму свыше 550 млн рублей. По версии следствия, чиновники помогли трём организациям получить выгодные контракты с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и беспрепятственно принимали работу. Отмечается, что дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий организованной группой лиц.

За девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Александр Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.