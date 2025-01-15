Амстердам, 15 января, 2025, 04:13 — ИА Регнум. В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А после того, как поели заражённую голубику из магазинов сети Albert Heijn. Об инциденте сообщил портал Nu. nl со ссылкой на заявление представителя голландского Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Илко Франца.

Cdc.gov Вирус гепатита A

Заразившимся от 22 до 77 лет. Из 12 обратившихся, госпитализированы двое в тяжёлом состоянии. В институте не исключили, что заразиться могли уже сотни человек.

Замороженная голубика с гепатитом А поступила из Польши. Сеть Albert Heijn уже объявила, что изымает ягоду из своих магазинов. Покупателей настоятельно попросили вернуть упаковки замороженной голубики со сроком годности до 14 апреля 2026 года.

Гепатит A — это острое заболевание печени. Инкубационный период составляет от двух недель до полутора месяцев. Заражение связано с некачественным водоснабжением или зараженными продуктами питания, плохими санитарными условиями, а также несоблюдением личной гигиены.

Как сообщало ИА Регнум, работа детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга была приостановлена из-за обнаружения там гепатита А. О количестве заболевших информации нет.

Специалисты выявили маркеры крысиного вируса гепатита Е не только у крыс, но также у домашних собак и кошек в Гонконге. Вирусологи нашли у кошек и собак антитела к вирусу из рода Rocahepevirus семейства Hepeviridae, но не живой вирус. Факт наличия антител говорит о том, что вирус с большой вероятностью может перейти через этих домашних животных к людям.