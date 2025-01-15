Львов, Украина, 15 января, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Власти украинского Львова одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских воинов, в том числе Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщило украинское издание zaxid.net.

(сс) Водник Могила Николая Кузнецова во Львове

«Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище», — указали в издании.

На первом этапе запланировали перенести памятник, затем проведут эксгумацию и перезахоронят останки советских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году исполком Львовского горсовета решил не передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на Западной Украине, его родственникам в Россию, а использовать при обмене украинских пленных.

24 июля 2023 года в мэрии Львова заявили, что неизвестные лица попытались украсть останки легендарного разведчика, могила которого находится на Холме Славы на Лычаковском кладбище. Власти отметили, что Львову «не нужны» останки Кузнецова, при этом руководство города не собираются отдавать прах разведчика «просто так».

Кузнецов был сотрудником органов госбезопасности, его называли «гением разведки». Погиб в 1944 году на Украине, звание Героя ему присвоено посмертно. По легенде он был обер-лейтенантом вермахта Паулем Зибертом. Ему удалось лично убить 11 немецких генералов и высших фашистских руководителей. Разведчик добывал стратегические сведения. Кузнецов первым из советских разведчиков сообщил о подготовке покушения на «Большую тройку» — Сталина, Рузвельта, Черчилля. Передал в центр схему ставки Гитлера «Вервольф» в районе Винницы.