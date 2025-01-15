Лондон, 15 января, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о расширении страны за счёт Гренландии, Канады и Панамы выгодны России и Китаю. Об этом написала британская газета Financial Times.

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«Реальность такова, что угрозы Трампа Гренландии, Панаме и Канаде — это абсолютный подарок России и Китаю. Если Трамп может утверждать, что для США стратегическая необходимость захватить Гренландию или Панамский канал, почему нелегитимно для (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина утверждать, что для России стратегическая необходимость контролировать Украину», — пояснили в статье.

По мнению автора, в КНР также имеют право защищать национальные интересы в вопросах Тайваня. Если Трамп никогда не выполнит своих угроз, он уже нанёс огромный ущерб глобальному положению США и их системе альянсов, будучи даже не на посту, заключили в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии. Позднее сам республиканец подтвердил данную информацию, пояснив, что интересуется этим вопросом «стратегически». 3 декабря 2024 года Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

С 22 декабря 2024 года между Трампом и президентом Панамы Хосе Раулем Мулино разразился спор по поводу принадлежности Панамского канала. Республиканец заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке канал. Политик назвал «обдиранием» взимаемую за пользование каналом плату. Лидер Панамы, в свою очередь, напомнил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не может обсуждаться. Трамп на подобное заявление отреагировал фразой: «Ещё посмотрим».