Саратов, 15 января, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович («Единая Россия») заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, к подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, у него претензий нет.

Соцсети Александр Янклович

Депутат заверил, что с ним всё в порядке.

«По той информации, которая есть у меня, которую я получил от сотрудников наших специальных служб, операция курировалась из-за рубежа, из «страны 404» спецслужбами украинскими, получали за это денежные средства, небольшие на самом деле», — пояснил Янклович.

По словам политика, подготовка велась очень тщательно, за ним долго следили.

«Был выбран способ, скажем так, нетривиальный — это перцовый баллончик и молоток. К сожалению, для заказчика, к счастью, для меня и моей семьи мы не пострадали, у нас всё хорошо», — заверил Александр Янклович на видео, опубликованном в Telegram-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Депутат добавил, что в момент, когда к его дому приходил подросток, он с семьёй был на службе в храме.

Янклович пожалел саратовского исполнителя, сказав, что «жалко парня, которому запудрили мозги кураторы». У него самого детей четверо, старший сын служит в спецназе.

«Мы — за позицию нашего президента, позицию нашей страны, нашей армии. Мы помогали и будем помогать нашему фронту всеми возможными способами. Не переживаю за себя, переживаю за свою семью, но уверен, что всё у нас получится», — заключил Александр Янклович.

Депутат был на СВО, является активным волонтёром, более двух лет находится в базе украинского националистического сайта «Миротворец».

Как сообщало ИА Регнум, в Саратове подростка подозревают в подготовке покушения на депутата Янкловича. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 16-летний саратовец вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию взял молоток и направился к месту жительства депутата с целью его убийства. По прибытии он получил информацию, что его нет на месте и ушёл, намереваясь по согласованию продолжить свои действия позже.

В итоге подросток не успел до конца довести преступный умысел, 11 января его задержали правоохранители.

Решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.