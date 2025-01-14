Сеул, 15 января, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности президента Южной Кореи не пропускают следователей, которые пытаются арестовать лидера Юн Сок Ёля в его резиденции. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

По информации агентства, правоохранители столкнулись с сопротивлением со стороны охраны, несмотря на предъявление ордера на обыск и арест.

Юристы, представляющие интересы президента, заявили, что ордер на арест недействителен. В свою очередь, полиция предупредила, что в случае попытки воспрепятствовать аресту, может быть применена мера пресечения в виде ареста по подозрению в препятствовании органам власти при исполнении.

У резиденции собралось около 6,5 тыс. сторонников Юн Сок Ёля. Для поддержания порядка привлечено около 3 тыс. полицейских.

Издание отметило, что следователи пытались уже несколько раз проникнуть в резиденцию силой. В итоге им удалось это сделать — следователи проникли на территорию резиденции с помощью лестниц. Они преодолели баррикаду из машин, но перед ними оказалась преграда из автобусов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря суд Южной Кореи впервые в истории выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции.

Столкновения между военными и силовиками произошли в резиденции 3 января. Следователи прибыли, чтобы исполнить ордер на арест президента по делу о госизмене в связи с введением военного положения 3 декабря. Им помешали военные, размещённые на территории резиденции. Они заблокировали прибывших.

Для ареста привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, 50 из них вошли на территорию резиденции. У резиденции также собрались сторонники Юна, призывающие защитить его и прекратить импичмент.

29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос по делу о мятеже. Перед этим он также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.