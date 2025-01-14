Вашингтон, 15 января, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп попытается добиться урегулирования украинского конфликта на выгодных для Киева условиях. Об этом 14 января заявил кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Это политическое решение президентского уровня. Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта… Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — ответил Хегсет на слушаниях в комитете по вооружённым силам Сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура.

Также он отметил, что команда Трампа чётко понимает, что для достижения долгосрочного мира необходимо добиться прекращения боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по украинскому кризису должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, считает помощник президента РФ Николай Патрушев. Москва и Вашингтон являются основными действующими лицами в этом процессе, подчеркнул он. Помощник президента обратил внимание на то, что у руководства ЕС уже давно нет права говорить от лица многих своих членов, к которым он отнёс в том числе Венгрию, Словакию, Австрию и Румынию.

Европейский портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран ЕС 13 января написал, что лидеры государств Евросоюза опасаются, что переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по Украине пройдут без их участия.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Процедура может начаться после прихода к власти в США новой администрации, добавил представитель Кремля.