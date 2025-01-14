Вашингтон, 15 января, 2025, 02:14 — ИА Регнум. В Белом доме заявили, что команда избранного президента Дональда Трампа была информирована о каждом решении чиновников из администрации действующего американского лидера Джо Байдена. Речь идёт о масштабных санкциях в отношении российского энергетического сектора.

Президент США Джо Байден. (сс) The White House

«Не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором мы не проинформировали бы команду Трампа. Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России — они были полностью осведомлены о том, что мы делаем и почему мы это делаем», — цитирует «РИА Новости» координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

По словам чиновника, что об этом говорят и думают в окружении Трампа, лучше ответят в будущем аппарате Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, администрация Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики намерена «подложить свинью» как Сербии, так и Дональду Трампу. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД добавил, что США и Евросоюз выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

При этом Байден допустил, что цены на бензин в США могут вырасти на фоне введения санкций. Новые санкции должны повлиять на рост российской экономики, поспешил заверить президент.