Черемхово, Иркутская область, 15 января, 2025, 01:34 — ИА Регнум. В городе Черемхово Иркутской области вечером 14 января неизвестный мужчина зашёл в пункт выдачи товаров компании Wildberries и устроил взрыв. Убедившись, что разгорелся пожар, он скрылся. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев После взрыва

Мужчина в чёрной одежде занёс в пункт выдачи предмет и поджёг его. По словам очевидцев, это была бутылка с зажигательной смесью.

«Произошёл хлопок, начался пожар на площади 4 кв. м. Повреждены перегородки, выбиты стёкла. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — пояснил Игорь Кобзев.

Местные СМИ сообщили, что мужчина поставил бутылку на пол, поджёг её и вышел за дверь.

Идут поиски злоумышленника.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Алабушево под Солнечногорском в Подмосковье ревнивый мужчина поджёг частный дом, где находилась его бывшая жена с другим мужчиной. 38-летний уроженец Молдавии бензином облил входную дверь с крыльцом и поджёг их, не оставив женщине возможности выбежать из горящего дома. Бывшая супруга скончалась на месте. Её знакомый успел выпрыгнув в окно.

Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов зафиксировано за десять дней в разных городах России по заданию телефонных мошенников с Украины.