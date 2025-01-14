Киев, 15 января, 2025, 01:31 — ИА Регнум. Происходящие процессы на Украине превращают её в страну без будущего. Об этом заявила бывший депутат, премьер-министр Украины, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

European People's Party Юлия Тимошенко

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — пояснила она на YouTube-канале.

Кроме того, Тимошенко раскритиковала один из последних законов, позволяющий международным советам выбирать судей Конституционного суда Украины. Это, по её мнению, позволяет общаться с Киевом как с бесправной колонией.

Как сообщало ИА Регнум, главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, призвал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. За действия чиновников, которые привели к убыткам и экономику, и жителей Украины, вменяется от 12 до 15 лет тюрьмы, напомнил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский довёл Украину до критического состояния. По его словам, ситуация в стране ухудшается на глазах.