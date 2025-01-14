Львов, Украина, 15 января, 2025, 01:07 — ИА Регнум. В украинском Львове местные власти в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы приняли решение эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова. Об этом написало украинское издание zaxid.net.

Могила Николая Кузнецова

«Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище», — сообщило издание.

Эксгумацию проведут после перенесения элементов памятника, перезахоронят 200 одиночных могил, четыре братские, а также могилу Николая Кузнецова.

Кузнецов был сотрудником органов госбезопасности, его называли «гением разведки». Погиб в 1944 году на Украине, звание Героя ему присвоено посмертно. По легенде он был обер-лейтенантом вермахта Паулем Зибертом. Ему удалось лично убить 11 немецких генералов и высших фашистских руководителей. Он добывал стратегические сведения. Кузнецов первым из советских разведчиков сообщил о подготовке покушения на «Большую тройку» — Сталина, Рузвельта, Черчилля. Передал в Центр схему ставки Гитлера «Вервольф» в районе Винницы.

Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля 2023 года мэр Львова заявил, что неизвестные лица попытались украсть останки легендарного разведчика Николая Кузнецова, могила которого находится на Холме Славы на Лычаковском кладбище.

При этом он отметил, что Львову «не нужны» останки Кузнецова, однако городские власти не собираются отдавать прах разведчика «просто так».

В украинском городе Ровно демонтировали установленный в 1985 году памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Городские власти на вырученные средства от продажи обломков памятника пообещали приобрести дроны для украинской армии.

Власти Львова эксгумируют останки советских солдат, чтобы похоронить недавно погибших военных ВСУ, которым не смогли найти места на кладбище, написал 10 августа 2023 года журнал Economist.