Саратов, 15 января, 2025, 00:52 — ИА Регнум. В Саратове подростка подозревают в подготовке покушения на депутата. Возбуждено уголовное дело, сообщила 14 января пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«По предварительным данным, несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленными на данный момент лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к месту жительства одного из депутатов региона с целью его убийства. Однако по прибытии он получил сведения о его отсутствии и покинул место, намереваясь по согласованию продолжить свои действия после получения информации о местонахождении мужчины», — уточнили в ведомстве.

Подросток не успел до конца довести преступный умысел, 11 января его задержали правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года в городе Волжск республики Марий Эл задержали 16-летнего подростка по подозрению в нападении с ножом на двух сверстников. Пострадавшие обратились в больницу.

В прокуратуре уточнили, что подросткам нанесли не менее 10 ударов ножом в разные части тела. По предварительным данным, причиной покушения стала ревность. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).