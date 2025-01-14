Киев, 15 января, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Украинский журналист Виталий Портников, специализирующийся на странах постсоветского пространства, заявил в интервью «Страна. ua», что на войне должны гибнуть простые люди, а не элита.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Рассуждая о военных событиях, сын адвоката и экономиста Портников с улыбкой сказал, что в демократической стране первым должен за государство умирать простой человек.

«Слышим от людей, что должны воевать депутаты, а потом они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальной стране, как это было до Великой Французской революции», — высказался украинский журналист.

Ранее Портников говорил, что украинок начнут призывать через пять лет, в случае, если боевые действия будут продолжаться.

Как сообщало ИА Регнум, сражающийся на стороне армии России британец Джей Фрейзер предупредил воюющих за украинские формирования соотечественников, что их будут отправлять «домой в гробах». Об этом 11 января написала газета The Scottish Sun.

Отдельные части ВСУ могут устроить восстание для свержения действующей власти на Украине. Об этом рассказал украинский пленный, добавив, что нынешняя власть «украла страну, всё продала».

«Страна. ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Владимира Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет украинскому послу в Лондоне, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим отмечается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке войны по линии фронта.