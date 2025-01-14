Петрозаводск, 14 января, 2025, 23:29 — ИА Регнум. При падении снежной наледи с крыши здания в городе Петрозаводске погибла 55-летняя женщина. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Республике Карелия.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Предварительно установлено, что в вечернее время 14 января 55-летняя женщина выходила из здания, расположенного по улице Советской в городе Петрозаводске. В этот момент с крыши на неё упала снежная наледь, в результате чего последняя скончалась на месте от полученных телесных повреждений», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Точную причину гибели женщины установит экспертиза.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети «Вконтакте» уточнил, что трагедия произошла около одной из школ Петрозаводска.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта 2024 года в Самаре на женщину с тремя детьми, которые гуляли во дворе, обрушилась наледь с крыши дома. Инцидент произошёл в Промышленном районе. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело (ст. 238 УК РФ).

В городе Люберцы в Московской области 20 декабря 2023 года глыба льда упала с крыши на людей, стоявших в очереди для постановки на воинский учёт. Двух женщин и двоих мужчин госпитализировали с травмами головы.