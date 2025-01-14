Москва, 14 января, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Народный артист России, депутат Государственной думы VIII созыва Дмитрий Певцов сообщил о том, что многолетняя связь с театром «Ленком Марка Захарова» оборвалась. 14 января его фото убрали из фойе театра. Ситуацию актёр прокомментировал в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ

«Мою фотографию убрали со стены Ленкома. Наконец-то, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» больше не нуждается в моих услугах», — пояснил Дмитрий Певцов.

Певцов прослужил в театре 33 года, последний спектакль «Юнона и Авось» на сцене Ленкома он сыграл 24 ноября 2024 года.

На сайте театра в списке артистов театра Певцова нет.

Актёру 61 год. Он известен не только театральными работами, но и много снимался в кино.

Как сообщало ИА Регнум, российский режиссёр театра и кино Алексей Франдетти летом 2024 года объявил, что покидает пост главного режиссёра театра «Ленком Марка Захарова».

Музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет. Он был соавтором Марка Захарова, автором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и ряда других.