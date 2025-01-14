Луганск, 14 января, 2025, 22:59 — ИА Регнум. В небе нал Луганском силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики.

РИА Новости

БПЛА были сбиты над юго восточной частью города.

Отмечается, что при попытке атаки и уничтожении украинских дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Орловской области подразделения противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили один украинский беспилотник, информировал губернатор региона Андрей Клычков.

В ночь на 14 января украинские военные попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства и беспилотниками. Все ракеты были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны.