Стамбул, Турция, 14 января, 2025, 22:49 — ИА Регнум. В Стамбуле за сутки от отравления поддельными спиртными напитками умерли в больницах 11 человек. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Global Look Press

По информации издания, 38 человек, в том числе 26 иностранцев, были госпитализированы в различные медучреждения с симптомами отравления. Все они употребляли поддельный алкоголь.

11 из 38 человек скончались, информировало агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами. Согласно инициативе, алкоголь должен продаваться только в стационарных торговых объектах исключительно в отдельных специализированных местах.

Вступил в силу приказ Министерства финансов РФ о контроле за производством нелегального алкоголя из космоса. Соответствующий документ опубликован на сайте «КонсультантПлюс».