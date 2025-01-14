Варшава, 14 января, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Об этом 14 января заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Global Look Press

«Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идёт о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море», — заявил Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Североатлантического альянса Балтийского региона.

Польский премьер напомнил о наличии широкой подводной и надводной инфраструктуры в Балтийском море.

Какие именно страны и в каком виде усилят военное присутствие в регионе пока не решено, уточнил Туск, добавив, что военно-морской флот Польши имеет ограниченные возможности.

Он уточнил, что все участники встречи хотят иметь право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, а при необходимости задерживать корабли.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, альянс направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.

Шведская общественная телекомпания SVT 14 января сообщила, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, получил повреждение. Ранее поступала информация о повреждении ещё четырёх кабелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. По словам представителя Кремля, такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Именно киевский режим предпочитает устраивать акты саботажа и терроризма, отмечал Песков и напомнил о подрыве газопроводов «Северный поток».