Липецк, 14 января, 2025, 22:14 — ИА Регнум. Вечером 14 января в Липецкой области отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Внимание. Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитии БПЛА», — отметил глава Липецкой области в Telegram-канале.

По словам Артамонова, на место направили оперативные службы. Губернатор призвал граждан не публиковать фото и видео работы средств ПВО.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 января подразделения Вооружённых сил Украины атаковали беспилотниками два населённых пункта в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ночью и утром 14 января налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане.