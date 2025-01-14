Москва, 14 января, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Пока потерпевшие крушение в Чёрном море танкеры не снимут со дна, экологическая ситуация будет деградировать, заявил 14 января глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«У нас небольшой объём пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы всё равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе», — сказал Аксёнов в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер заявил, что ждёт активной работы от правительственной комиссии по ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами Черноморского побережья. Он также выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента РФ был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

На данный момент работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег.